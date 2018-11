Bystander catches baby dropped from window as fire consumes Far East Dallas apartment building

Les réflexes de cet homme ont fait de lui un héros. Le 23 novembre, à Dallas au Texas, une résidence à pris feu, piégeant six personnes au deuxième étage, rapporte le Dallas News. Byron Campbell, qui passe par là en voiture, décide de s'arrêter et de rejoindre la police et les pompiers en bas de l'immeuble.



C'est alors qu'il perçoit les cris d'une mère, piégée par les flammes au deuxième étage, avec son bébé âgé d'un an. "Je lui ai dit de laisser tomber le bébé. La petite pleurait et toussait, j’ai deviné qu’elle devait avoir beaucoup de fumée dans les poumons", raconte le jeune homme à la chaîne américaine NBC. La femme lâche alors sa petite fille que Byron parvient à réceptionner et à conduire immédiatement aux secours.



La vidéo a très vite circulé sur les réseaux sociaux, faisant de Byron un véritable héros. "Il m’a dit : "Fais-moi confiance. Je la récupère, je la récupère !" Alors, sans même réfléchir, je l’ai simplement lâchée. Sans lui, j’aurais perdu mon enfant", a confié la mère. L'incendie, qui a détruit les 24 appartements de l'immeuble, a fait trois blessés dont un pompier.