Vannes : un policier sauve une fillette endormie dans une maison en flammes

publié le 28/08/2018 à 14:53

Les faits se sont déroulés à l'aube vendredi 24 août. Alors qu'une patrouille de police se trouvait dans le quartier de Conleau à Vannes (Morbihan), les forces de l'ordre ont constaté qu'un incendie s'était déclaré dans une maison. Il est aux alentours de 6 heures du matin, raconte Ouest-France. Les forces de l'ordre sonnent à la porte, et l'un des occupants s'aperçoit que des flammes et de la fumée s'élèvent au niveau de l'escalier.



L'un des policiers lui interdit de se rendre au deuxième étage, où se trouvait sa petite-fille de 4 ans, endormie. À l'aide d'une échelle, un policier parvient à rejoindre la fillette et à l'exfiltrer hors de la demeure en proie au feu. Le fonctionnaire s'est blessé en brisant la vitre de la fenêtre de toit, avant d'être pris en charge par les 25 pompiers déployés pour endiguer les flammes.

Le feu se serait déclaré à cause d'une chaîne hi-fi située sous l'escalier.

"Lorsque la vitre s'est brisée, une épaisse fumée est sortie. Je ne voyais plus la petite fille. Sincèrement, j'ai cru qu'elle était décédée. Puis elle est apparue. Je l'ai prise dans mes bras et je l'ai confiée à ma collègue", raconte le policier, Gwenaël Fravel, au quotidien régional.