publié le 31/07/2019 à 21:51

Pourquoi ne pas lutter contre le réchauffement climatique tout en sirotant une boisson fraîche? Pour encourager les Barcelonais à ramasser les mégots de cigarettes qui polluent les plages de la ville, ce bar espagnol a mis en place un deal original : un verre rempli de mégots contre une boisson gratuite.

Comme le précise le site de l'établissement, le Tibu-Ron, l'opération, qui fête sa quatrième année, est un franc succès. "La campagne a été très bien accueillie, avec principalement des enfants et des étrangers qui sont les plus actifs dans la collecte de mégots de cigarette", précisent en effet les organisateurs. L'établissement rappelle qu'un seul filtre de cigarette suffit à contaminer 300 litres d’eau, plus même selon d'autres études.

Ce n'est pas la seule action écologique initiée par le bar catalan. Tous les verres en plastique ont été remplacés par des gobelets en PLA. Ce matériau dérivé du maïs est 100% biodégradable. Les pailles, récemment interdites en France, ont elles aussi été remplacées par des équivalents recyclables.