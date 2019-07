VIDÉO - Brésil : une vague sème la panique sur une plage de Rio

publié le 29/07/2019 à 14:25

Une montée des eaux qui sème la panique. Sur une plage de Rio de Janeiro, au Brésil, une vague plus forte que les autres s’est abattue le samedi 20 juillet dernier, surprenant les touristes qui se prélassaient tranquillement au soleil et emportant du mobilier en plastique sur son passage.

Dans cette vidéo, filmée depuis une terrasse et publiée vendredi dernier sur Youtube, on voit la surprise des vacanciers à la suite de la vague qui gagne soudainement la plage. Des parents attrapent leurs enfants, de peur qu'ils soient emportés par la marée, et des touristes tentent de rattraper leurs affaires inondées.

Heureusement, cette vague inattendue n'a fait aucun dégât majeur : seuls quelques éléments personnels et du mobilier en plastique ont été emportés par l'eau. Les vacanciers en sont juste quitte avec une belle frayeur.

> Des touristes surpris par une vague, sur une plage de Rio de Janeiro.