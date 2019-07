La police allemande diffuse la photo d'une Smart surchargée

publié le 31/07/2019 à 18:06

Des policiers allemands ont intercepté une micro-citadine sur une autoroute bavaroise. L'homme au volant n'était ni en excès de vitesse, ni au téléphone, il roulait simplement avec un impressionnant excédent de bagages. Si impressionnant qu'il n'est pas idiot de se demander comment ce Lusitanien de 52 ans faisait pour observer la route depuis sa place de conducteur.

Sur les impressionnantes images, diffusées par les autorités allemandes, on observe, outre le côté passager bondé, une glacière et un parasol près du volant, ainsi qu'une pile de serviettes et même un bouquet de fleurs posé sur le tableau de bord. Les amateurs du jeu "où est Charlie" se régaleront sûrement devant l'infinité de détails que propose la photo de l'intérieur du véhicule.

À noter que le conducteur de la Smart n'a pas pu présenter ses papiers à la police lors de son arrestation, il n'avait pas son permis ni son certificat d'assurance.