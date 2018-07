VIDÉO - États-Unis : cette marque de rasoir qui embrasse les femmes avec des poils

publié le 29/06/2018 à 06:48

Billie vient de briser un tabou. Le mot n'est pas trop fort. Il s'agit bien d'un tabou plus que centenaire, presque aussi vieux que la réclame. Cette marque américaine a choisi, dans sa publicité, de montrer des femmes avec des poils sous les bras, sur les jambes, dans le bas du ventre. Des poils jusque sur les doigts de pied. Pas du tout pour se moquer du corps des femmes. Au contraire, pour célébrer le corps féminin.



L'un des slogans de la campagne c'est justement "le monde prétend que ça n'existe pas". C'est vrai que si vous regardez les publicités, jamais vous n'apercevez un poil féminin. Comme si c'était honteux, sale, repoussant.

Ce n'est pas une pub pour les poils féminins. C'est même une pub pour s'en débarrasser. C'est même tout bête : quelle marque a besoin de montrer des poils féminins ? Devinez : une marque de rasoirs justement. C'est tout simple. On voit des femmes dans leur salle de bains lever leurs bras, inspecter leurs aisselles poilues, regarder leurs jambes poilues, prendre un rasoir et se débarrasser des poils.

Un coup marketing

Bref ce qu'on voit dans les pubs pour les rasoirs, où l'homme virile se débarrasse de ses poils dans le cou ou sur sa joue. Rien de plus, rien de moins. Pourquoi ce qu'on montre pour les hommes serait-il tabou pour les femmes ?



Évidemment c'est un coup marketing. Cette marque est assez nouvelle, et veut faire parler d'elle. C'est une marque qui vend des rasoirs par abonnement. Vous recevez régulièrement une livraison de rasoirs, sans la "pink tax" (la "taxe rose") - ce surcoût imposés sur beaucoup de produits d'hygiène féminine (on en aussi parlé en France).



Cette marque veut montrer les femmes telles qu'elles sont, et trouve ridicule de reproduire les publicités où les femmes se rasent les jambes alors que leur peau sont déjà sans poils. Ce n'est pas grave si vous avez des poils. Et plus généralement, ça n'est pas grave si vous ne ressemblez pas au modèle inaccessible des mannequins dans les pubs qui ont toujours des aisselles et des jambes sans poils.

