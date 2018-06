publié le 25/06/2018 à 06:43

Jordan a 8 ans. Elle habite à San Francisco. Le voyage en famille à Disneyland était programmé. Malheureusement, sa mère Erin a perdu son travail et doit faire attention à chaque dépense.



Jordan était très déçue de devoir renoncer au voyage. Mais sa mère lui dit que si sa fillette arrivait à collecter un peu d'argent, elle ferait un effort. Ce n'est pas exceptionnel, ici aux États-Unis : les enfants qui veulent récolter de l'argent font des biscuits ou de la citronnade et les vendent pour quelques dollars.

C'est donc ce qu'a fait Jordan vendredi 22 juin. Elle a pris une glacière, des petites bouteilles d'eau, et elle a commencé à les vendre pour deux dollars, en bas de son immeuble, qui se trouve juste à côté du stade de baseball des San Francisco Giants, juste avant un match.

Jordan, avec sa petite voix, criait "Water, Water, 2 dollars". Mais une voisine est descendue, furieuse, et a commencé à insulter Jordan parce qu'elle faisait du bruit. Elle a décidé d'appeler la police pour dénoncer Jordan, parce qu'elle n'avait, selon elle, pas de permis pour vendre des bouteilles d'eau sur la voie publique.

Suspicion de racisme

Si cette histoire de voisinage a fait le tour d'Internet, c'est parce que la mère a sorti son téléphone portable et filmé la scène. On voit la voisine se cacher pour appeler la police. Une vidéo a été vue plus d'un million de fois en un peu plus de 24 heures. Pourquoi ? Parce que Jordan est noire, et que la voisine est blanche.



Beaucoup d’internautes y vont vu un exemple flagrant de racisme. Ce dont se défend la voisine, qui prétend même qu'elle faisait seulement semblant d'appeler la police. C'est d'ailleurs pour ça que la mère a sorti son téléphone pour filmer la scène : parce qu'elle y suspectait que c'était du racisme.



Ce n'est pas un cas isolé, ça devient même un phénomène qui se multiplie ces dernières semaines. De plus en plus d’hommes et de femmes qui pensent être victimes de discrimination, en raison de leur couleur de de peau, leur religion ou de leur identité sexuelle, filment la scène puis la diffusent sur les réseaux sociaux pour faire honte à ceux qui les insultent.

Le précédent Starbuck's

Cela rappelle un peu ce qui s'est passé chez Starbuck's il y a quelques semaines. Dans un café de Philadelphie, une employée a appelé la police pour faire expulser deux amis noirs à une table qui attendaient un troisième avant de consommer. Or il y avait aussi dans le café des blancs qui étaient dans le même cas et qu'elle n'a pas cherché à jeter dehors.



Polémique nationale après la diffusion de la vidéo. Starbuck's a réagi très vite, et a décidé de fermer pendant 24 heures ses 8.000 cafés pour former 175.000 employés contre les discriminations.



Pour revenir à Jordan, elle va pouvoir aller à Disneyland, puisque cette histoire a frappé beaucoup de gens, et qu'un généreux donateur a offert des billets gratuits à toute la famille.

