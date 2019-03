publié le 18/03/2019 à 15:12

Les dégâts sont considérables. Beira, la deuxième ville du Mozambique, et ses environs ont été "endommagés ou détruits à 90% par le cyclone Idai", a annoncé ce lundi 18 mars la Fédération internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR). L'étendue des dégâts "est énorme et terrifiante", estime l'organisation. Le bilan humain s'est alourdi à 162 morts au Mozambique et au Zimbabwe.



"Ce cyclone a été extrêmement violent et a touché tout le monde", témoigne Mohamed Badate, 24 ans, employé d'un magasin de vêtements totalement dévasté. "Il a détruit des familles, des maisons, il n'y a pas de mot pour décrire ça."

Le cyclone Idai s'est abattu sur le centre du Mozambique jeudi 14 mars, avant de poursuivre sa course au Zimbabwe voisin, emportant routes, école, maisons et même barrage. Au moins 73 personnes ont été tuées au Mozambique et 89 au Zimbabwe.

10.000 personnes sinistrées

Beira, ville portuaire de quelque 530.000 habitants, fait partie des zones les plus touchées. "Les moyens de communication ont été totalement coupés et les routes sont détruites", décrit Jamie LeSueur, du FICR. "Des communautés sont inaccessibles. On nous dit que la situation pourrait encore être pire à l'extérieur de la ville. Hier (dimanche), un gros barrage a lâché et coupé la dernière route encore accessible pour se rendre en ville."



Dans la région, près de 10.000 personnes sont sinistrées après le passage du cyclone, 873 maisons ont été emportées, 24 hôpitaux détruits et 267 classes partiellement ou complètement englouties, selon un bilan communiqué ce lundi 18 mars par l'Institut mozambicain de gestion des désastres.

