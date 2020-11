publié le 02/11/2020 à 12:55

Cette scène absolument incroyable. Dans les rues de Barcelone, en Espagne, dans la nuit de samedi à dimanche, au milieu des manifestations anti-confinement, un pianiste joue impassible.

L'instrument est sur le trottoir. Le musicien, masqué, joue Eternal flame du groupe The Bangles, alors qu'autour de lui les manifestants lancent des projectiles, et que les véhicules de police font le tour de la place juste derrière lui, sirènes hurlantes et gyrophares allumés. Et notre homme joue, comme si de rien n'était.

Pour la deuxième nuit consécutive, dans plusieurs villes du pays, des manifestations ont été organisées contre les restrictions imposées pour lutter contre le coronavirus. Au moins 20 policiers avaient déjà été blessés dans la nuit de vendredi à samedi dans la capitale catalane dans des affrontements avec des manifestants, dont 12 ont été interpellés.

Un momento insólito anoche en medio de los disturbios en Barcelona pic.twitter.com/DBH7342Qd7 — Adrián Sánchez Berger (@sanchezberger) October 31, 2020