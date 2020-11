Dans sa vidéo, le docteur Ken Remy alerte sur les dangers de ne pas respecter les gestes barrières et porter de masque (capture écran)

publié le 27/11/2020 à 14:03

"J'espère que les derniers instants de votre vie ne ressembleront pas à ça". Dans une vidéo publiée samedi 21 novembre, l'américain Ken Remy, médecin dans un service de soins intensifs à Saint-Louis (Missouri) espère alerter sur les dangers du coronavirus. Son objectif : inciter la population américaine à porter le masque et respecter les gestes barrières.

Sur les images, le médecin simule l'intubation d'un patient atteint du coronavirus en détresse respiratoire. "Je ne veux pas être la dernière personne que vos yeux effrayés verront", déclare Ken Remy. Interrogé par CNN, il raconte avoir pris en charge plus de 1.000 personnes atteintes de la maladie et dû intuber plus de 100 d'entre eux.

L'idée de cette vidéo lui est venue après avoir dû annoncer la mort d'un patient à sa famille. Alors que la morgue de l'hôpital dans lequel il travaille est actuellement pleine à la suite de la récente augmentation du nombre de cas et d'hospitalisations, le médecin souhaite marquer les esprits. "Je vous en supplie, s'il vous plaît, appliquez les mesures qui réduisent la propagation de la Covid-19", plaide-t-il.