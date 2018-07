publié le 30/06/2016 à 14:47

Un seul regard, et tout dégénère. Dimanche 26 juin, les téléspectateurs de ce match de baseball opposant les équipes universitaires de Fort Worth, au Texas et de Coastal Carolina, en Caroline du Sud, n'ont probablement pas pu suivre grand chose de l'action sur le terrain.



La cause de cette perturbation, c'est Sammy, un petit bonhomme d'une dizaine d'années assis parmi les spectateurs. Lors d'un temps mort, la caméra s'arrête sur lui. Le garçon aurait bien pu sourire à la caméra, ou encore faire un "coucou" de la main... Mais l'acteur en herbe en a décidé autrement. Il fixe alors l'objectif avec un regard qui tue, façon "bataille d'yeux". L'effet est immédiat : les commentateurs du match éclatent de rire. "Regardez-moi ce gars, ça devient dur !", dit l'un d'entre eux, visiblement fasciné par la prestation - sans doute improvisée - du jeune homme. Le cameraman revient alors plusieurs fois sur le jeune garçon, qui réussi à garder son sérieux pendant plusieurs minutes.

Ce dernier est évidemment devenu l'attraction principale du match et une star d'Internet, gagnant au passage le surnom de "Stare Down Sammy" (Sammy "baisse les yeux"). "J'aime faire rire les gens", a-t-il d'ailleurs confié dans une interview à la chaîne CBS. On attend de voir l'effet qu'un tel regard pourra bien faire sur ses futures conquêtes amoureuses...