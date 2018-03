VIDÉO - "Retourne en Afrique" : l'agression raciste qui fait polémique en Angleterre

publié le 29/06/2016 à 11:52

Quelques jours après le référendum du Brexit et dans un contexte de débat sur l'immigration au Royaume-Uni, de nombreuses scènes d'agression verbale ont été recensées par les autorités britanniques. L'une d'entre elles, filmée dans un tramway de Manchester (Angleterre) et publiée mardi 28 juin sur les réseaux sociaux, a particulièrement créé l'émoi.



On y voit deux jeunes gens qui alpaguent brutalement une troisième personne, un individu métis, debout à l'avant du véhicule. Bière à la main, les deux jeunes hommes hurlent des insultes racistes dans sa direction : "Sois expulsé, t'es un bouffon ! Descends du tram, tout de suite", beugle l'un d'entre eux. L'homme visé garde son sang froid et pose une simple question à l'un d'entre eux : "Quel âge as-tu ? 18 ? 19 ans ?", demande-t-il. pour toute réponse, il obtient un : "Je vais te défoncer ! Ne me parle pas, t'es même pas d'Angleterre, espèce de p***** d'immigré. Retourne en Afrique !", tandis que les deux agresseurs semblent sur le point d'en venir aux mains. L'homme rétorque alors : "Je suis là depuis plus longtemps que toi. Tu es extrêmement ignorant et pas très intelligent, tu le sais ?"



Une "honte pour l'Angleterre"

Les deux jeunes hommes se lèvent alors et l'un d'eux jette le contenu de sa bière sur l'homme. Puis ils profitent d'un arrêt pour sortir du tramway, sous le regard médusé des autres passagers. Restés silencieux jusque là, ceux-ci laissent alors exploser leur colère contre les deux agresseurs : "Vous êtes une honte pour l'Angleterre !", crie une femme. Une fois dehors, l'un d'eux s'écrie : "Les immigrés doivent être expulsés".

La vidéo a été visionnée environ 8 millions de fois et a engendré plus de 32.000 commentaires, la plupart désapprobateurs, sur la page Facebook de Channel 4 News. Elle a été authentifiée par la police de Manchester, qui a d'ailleurs réagi sur le réseau social : "Ceci est un étalage d'insultes indignes qui n'a pas sa place dans la société". Les deux auteurs présumés de l'agression, âgés de 18 et 20 ans, ont finalement été interpellés mercredi 29 juin. Un autre jeune homme de 16 ans, interpellé pour les mêmes motifs, a également été placé en garde à vue. David Cameron, le premier ministre démissionnaire, a également réagi à la hausse de 57% d'incidents de ce type après le référendum, évoquant des agressions "xénophobes et racistes".