publié le 06/04/2019 à 12:29

Le Manneken-Pis, monument classé et passage obligé des touristes en visite à Bruxelles gaspillait entre "1.500 et 2.500 litres d'eau par jour", soit l'équivalent de la consommation quotidienne de "quatre à cinq ménages bruxellois", selon la municipalité. Le jet ininterrompu du petit bonhomme en train d'uriner partait en effet directement dans les égouts.



La raison ? Un problème de tuyauterie que personne ne soupçonnait. Révélé par un nouveau système de "mouchards" placés sur les compteurs et renseignant en temps réel sur les éventuelles fuites, le problème est désormais résolu. Et ce grâce à la simple pose d'une gouttière sous le monument, au mois de mars dernier.

"Il manquait juste la jonction entre la vasque (où atterrit le jet, ndlr) et le bac de récupération" à partir duquel une pompe renvoie l'eau vers la petite statue en bronze, explique Régis Callens, technicien municipal en charge du dossier. "On a simplement placé une petite gouttière qui récupère l'eau de la vasque. Donc on est vraiment dans un circuit fermé, on n'a plus de perte", ajoute-t-il en montrant le nouveau dispositif en souterrain.

Une opportunité de faire de la prévention

Cette action s'inscrit dans une volonté de la mairie de "mener une vraie politique de limitation du gaspillage", fait notamment valoir Benoît Hellings, le nouveau premier adjoint écologiste, en fonction depuis fin 2018. L'opération anti-fuite sur le célèbre petit bonhomme de 55 cm est pour lui une opportunité idéale pour faire de la prévention.



"On veut dire aux Bruxellois, aux Belges et à tous les Européens : 'Si Manneken-Pis est capable de ne plus gaspiller l'eau potable, vous pouvez le faire vous aussi. Manneken-Pis est devenu éco-responsable, devenez le aussi !'", conclut l'élu.