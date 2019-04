publié le 07/04/2019 à 15:29

Les images sont impressionnantes. Une portion de 200 mètres d'un pont situé dans l'État de Parà, au nord du Brésil, s'est effondrée sur un ferry après une collision avec celui-ci. Quelques minutes plus tôt, le bateau avait en effet percuté l'un des piliers de l'édifice, provoquant l'accident.



À bord du navire, les cinq membres d'équipage sont en vie, mais selon des témoins, deux voitures auraient chuté dans l'eau. Des plongeurs sont partis à la recherche d'éventuels survivants qui pourraient être tombés dans la rivière Moju.

Le gouverneur de l'État, Helder Barbalho, a indiqué sur Twitter être arrivé sur place et travailler à résoudre le problème le plus rapidement possible. Une conférence de presse sera donnée depuis Bélem, ville qui abrite l'un des plus grands ports du pays et qui se situe à l'une des extrémités du pont.

Cheguei logo cedo pra acompanhar de perto a lamentável queda de mais uma ponte do Moju, que foi atingida novamente por uma balsa. Vamos buscar soluções para que isso se resolva o mais rápido possível. Logo mais teremos coletiva de imprensa, em Belém. pic.twitter.com/DWJ9oUn8Ku — Helder Barbalho (@helderbarbalho) 6 avril 2019

Depuis l'accident, des panneaux de signalisation avertissant du danger ont été installés, et un système de barques a été mis en place pour permettre aux Brésiliens de traverser la rivière, indique Ouest France.



Selon plusieurs médias locaux, le pont était en mauvais état, notamment au niveau de ses piliers et l'ouvrage avait récemment été inspecté. Le gouvernement n'avait cependant pas encore pu procéder à sa restauration.