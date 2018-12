Catastrophe de Gênes : la démolition du pont va pouvoir démarrer

publié le 14/12/2018 à 23:52

Cela risque d'être symbolique. Les autorités italiennes inaugureront officiellement samedi 15 décembre le chantier du pont de Gênes qui s'est partiellement effondré en août. Le coût de démolition et de déblaiement est estimé à 19 millions d'euros selon un décret signé vendredi.



Un consortium de cinq entreprises italiennes s'occupera de ce chantier, comme le précise un communiqué du ministère italien des Infrastructures et des Transports. "C'est un moment important pour tout le pays", a commenté ce vendredi 14 décembre le ministre des Infrastructures et des Transports Danilo Toninelli, tout en reconnaissant que "le défi d'une reconstruction rapide du pont n'est certainement pas simple".



Un nouveau pont est promis pour l'automne 2019. Le 14 août, l'effondrement du viaduc Morandi, qui enjambait Gênes pour faire passer l'autoroute vers la France, avait fait 43 morts et des dizaines de blessés.