Asie : les loutres menacées d'extinction à cause des réseaux sociaux ?

et Sophie Merle

publié le 23/08/2019 à 17:43

Des selfies avec des loutres, il y en a plusieurs milliers sur les réseaux sociaux. Trop mignon vous dites-vous ? Sauf que les écologistes alertent sur cette mode qui pourrait conduire à l'extinction de certaines espèces.

La demande de loutres explose en Asie et notamment au Japon où les bébés peuvent être vendus jusqu'à 9.000 euros. Dans la capitale nipponne, des "café à loutres" ont même ouverts. Les clients sont encouragés à acheter de la nourriture pour les animaux en cage et à faire des selfies avec eux en buvant leur café.

"Tous ces cafés à loutres qui sont en train de se multiplier en ce moment au Japon et toutes ces photos que l'on voit sur Instagram, et bien cela augmente le commerce des animaux sauvages et participe à la domestication de ces animaux", témoigne Cassandra Koenen, la responsable de la faune sauvage à la société mondiale de la protection des animaux.

Au parc zoologique de Paris où résident des loutres d'Europe, Alexis Lécu, directeur scientifique alerte sur les dangers de la domestication de ces animaux. "Son pelage, son mode de nourriture, son mode d'alimentation sont liés vraiment au milieu aquatique, elle y passe beaucoup de temps et donc la retirer de ce milieu et la faire vivre à la laisse dans des rues est complètement à l'opposé de sa biologie et de sa physiologie normale."

Ce dimanche plusieurs délégués internationaux doivent se prononcer sur l'interdiction de la commercialisation des loutres d'Asie dont la population a chuté de plus de 30% au cours des 30 dernières années.