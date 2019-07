Que faire si vous trouvez un animal abandonné ?

publié le 31/07/2019 à 11:14

Des propriétaires peu scrupuleux partent en vacances, abandonnant leurs animaux de compagnie. Depuis le début de l'été, 8.053 animaux ont été recueillis dans 56 refuges de la SPA, selon Jacques-Charles Fombonne, président de l'association. Voici quelques conseils à suivre si vous trouvez un animal abandonné.

La première chose à faire quand vous récupérez un animal est de vérifier s'il est tatoué. Si c'est le cas, contactez l'ICAD (Identification des Carnivores Domestiques) au 0810.778.778 ou sur leur site internet. Vous pouvez demander gratuitement à un vétérinaire ou à un refuge de vérifier qu'il possède une puce électronique permettant de l'identifier.

Ensuite, vous pouvez vous tourner vers un refuge notamment la SPA et la fourrière les plus proches dont vous vous trouverez la liste ici. Autre démarche importante, n'hésitez pas à déclarer l'abandon au commissariat. Vous pouvez aussi déposer des affichettes chez les vétérinaires et les commerçants.

Des applications mobiles utiles sont également à votre disposition. Parmi elles, Filalapat, lancée par l'ICAD qui permet de déclarer une disparition et donne accès aux informations de son animal.

Que faire si l'animal est blessé ou mort ?

Si l'animal est blessé, réduisez au maximum les manipulations. Si vous êtes obligés de le toucher ou de le transporter, utilisez des gants. Une fois mis à l'abri, confinez si possible l'animal dans un endroit calme et ombragé. Ne tentez pas de le soigner vous-même, ne lui donnez rien à boire ni à manger et appelez un vétérinaire dès que possible.

Si malheureusement vous repérez un animal mort, vous devez contacter les services sanitaires de la commune où vous l'avez trouvé. Ils sont en charge de récupérer la dépouille et de faire des recherches pour retrouver les propriétaires.