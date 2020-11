Victoire de Joe Biden : un président "normal" de passage à Wilmington

publié le 08/11/2020 à 21:32

À Wilmington (Delaware), le fief de Joe Biden, le nouveau président des États-Unis est allé assister à une messe. Il est le deuxième président catholique après John F. Kennedy.

Vêtu d'un costume bleu roi, Joe Biden s'est rendu dans la petite église St. Joseph on the Brandywine de Wilmington pour assister à l'office. Suzanne fait partie du cœur de cette paroisse et continuera d'appeler le président "Joe" : "C'est vraiment un jour très spécial. Il est comme d'habitude, très naturel, il n'est pas ici pour faire campagne, Joe est tout à fait normal, toujours le premier à dire bonjour quand il vous croise."

Ce n'était pourtant pas un office comme les autres. Le "secret service" avait tout de même bouclé le secteur de cette petite paroisse. Jim, même âge et même génération que Joe Biden, se dit soulagé de l'élection du candidat démocrate qui est connu depuis longtemps ici : "Make America normal again" (Rendre l'Amérique de nouveau normale, ndlr), a-t-il dit. Un président normal ? On le dit amoureux des pâtes à la sauce tomate et des crèmes glacées.

Est-ce au menu du déjeuner on ne sait pas, mais Joe Biden vient de rentrer chez lui dans cette campagne du Delaware.