Vatican : le pape François serre la main... de Spider-Man

Les enfants étaient ravis. Spider-Man, le super-héros de bande dessinée, a serré la main du pape François lors de sa traditionnelle audience générale ce mercredi 23 juin. L'homme araignée, qui portait une tenue moulante rouge et bleue, a attendu son tour dans le carré VIP, entouré de prêtres habillés plus sobrement. Avant de serrer la main du pape, il lui a offert un masque de Spider-Man qu'il n'"utilise plus".

Sa présence dans la cour du palais apostolique a même risqué de voler la vedette au pape vêtu de blanc. Le super-héros acclamé par les enfants s'est également prêté à des séances de selfies avec des adultes.

Sous le costume se cache en réalité un jeune Italien de 28 ans, Mattia Villardita, dont l'histoire a même été racontée mercredi par le très sérieux Osservatore Romano, le journal officiel du Vatican habituellement plus axé sur les débats abstraits théologiques.

Décoré d'une haute distinction par le président italien

Le jeune homme, employé dans un port de Ligurie, dans le nord-ouest du pays, fait depuis quelques années du volontariat dans les hôpitaux pour aider les enfants malades à retrouver le sourire, en apparaissant dans son déguisement. Mattia Villardita fait également du sport tous les jours pour mieux faire honneur à son personnage.

Frappé lui-même par une maladie congénitale, il a passé toute sa jeunesse à entrer et sortir des hôpitaux, dont il connaît parfaitement l'univers. Durant le confinement, empêché de s'y rendre, il a réalisé plus de 1.400 appels vidéo avec des enfants.

Au début de l'année, Mattia Villardita a été décoré par le président italien d'une haute distinction récompensant les citoyens pour leur altruisme.