Vacances à Bruxelles : déambulation entre la Grand-Place et le musée Magritte

publié le 18/07/2020 à 11:20

Ce samedi, la rédaction de RTL vous emmène faire un "city trip" dans la capitale européenne : Bruxelles. En compagnie de Caroline Haine, et au départ de la place Royale, partons à la découverte des gigantesques bâtiments blancs et du musée du peintre belge Magritte, avant de descendre le mont des Arts.

Cette déambulation nous mènera également autour de la Grand-Place, inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco. Des siècles d'Histoire et d'architecture s'y retrouvent, mais aussi devant le petit Manneken-Pis, avant de terminer au cœur du quartier des Marolles.

Et une balade bruxelloises digne de ce nom ne pourrait faire l'économie d'arrêts "ravitaillement" pour terminer le tour de la ville avec l'esprit léger et le ventre bien rempli. Ainsi, impossible d'éviter la gaufre de Bruxelles quand on est à Bruxelles...