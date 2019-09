publié le 06/09/2019 à 10:15

L'exercice du pouvoir des populistes en Europe ne s'est pas montré très concluant pour l'instant. "Toutes les situations sont différentes, mais les tartarins se sont fait tartariner", lance Nicolas Domenach. Le journaliste politique estime que ces "matamores ont été rattrapés par leur prétention, leur arrogance. Eux qui ont cru pouvoir bousculer la démocratie."

L'éditorialiste a d'ailleurs fait référence à la situation en Italie et au Royaume Uni : "En Italie, Salvini a trahi ses engagements et ses alliés et il s'est pris un revers de démocratie en pleine tête. D'une certaine façon, Boris Johnson a également cru pouvoir, dans ce temple de la démocratie qu'est Westminster, passer outre les députés", explique-t-il. Mais selon Domenach, ces dirigeants "n'ont pas toutes les cartes en main et ils ont une conception de la démocratie, qui devrait pouvoir se plier à leur guise, à leur force et à leur puissance".

À l'inverse, Guillaume Roquette estime qu'"on ne peut pas faire de généralités. Des populistes, il y en a un peu partout, en Pologne, en Hongrie... On est d'accord ou pas, mais cela fonctionne. Et il y a deux pays où ça coince, c'est l'Italie et le Royaume-Uni. Les Britanniques, à tort ou à raison, veulent sortir de l'Europe. Ils n'ont pas changé d'avis". Le directeur du Figaro Magazine a par ailleurs salué en Italie, "un score inédit", de Matteo Salvini aux dernières élections européennes.