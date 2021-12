Union européenne : la présidence française sous l'influence des lobbies ?

À compter du 1er janvier, la France prendra les rennes de l'Union européenne. Mais à quelques jours du début de cette nouvelle présidence, l’ONG Corporate Europe Observatory et l’Observatoire des multinationales ont publié, le lundi 20 décembre, un rapport intitulé "Une présidence sous influence : les priorités biaisées du gouvernement français pour l'UE".

À travers ses 58 pages, ce document pointe des "liaisons dangereuses" entre le gouvernement d'Emmanuel Macron et les grandes entreprises. Les deux organisations reprochent notamment à la France de "ne pas renoncer à la pratique controversée du recours à des sponsors privés pour sa présidence du Conseil de l’UE".

"On constate déjà des liens étroits entre le programme de la présidence française et le programme d’Emmanuel Macron pour sa réélection", peut-on également lire au sein de ce rapport. Corporate Europe Observatory et l’Observatoire des multinationales assurent que la présidence française de l'UE sera biaisée par la tenue des élections présidentielles de 2022.