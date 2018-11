publié le 29/11/2018 à 17:34

Près de 500 éléments sont actuellement inscrits au patrimoine immatériel de l'Humanité. Chaque année, la liste s'allonge. Entre mercredi 28 et jeudi 29 novembre, déjà 20 pratiques culturelles supplémentaires ont rejoint la liste représentative du patrimoine.



Et d'autres sont à prévoir puisque le comité de sauvegarde du patrimoine immatériel de l'Humanité de l'Unesco examine 40 demandes d'inscription jusqu'au 1er décembre. Et parmi les 20 déjà acceptées, plusieurs retiennent l'attention.

Notamment, le hurling venu d'Irlande. C'est une tradition vieille de plus de 2.000 ans. Un sport pratiqué par les hommes et les femmes et qui galvanise les foules dans toute l'île irlandaise, à en croire le site de l'Unesco. Il s'inscrit donc largement dans la culture locale et participe également à la promotion des activités sportives, dans le cadre de la santé notamment.

Ce sport ressemble de loin à du hockey, sauf qu'au lieu de se servir de la cross - plate - pour pousser un palais, on s'en sert pour porter une petite balle qu'il faut frapper de manière à la loger dans les buts adversaires.



Le reggae de Jamaïque

Une figure est devenue l'emblème du reggae, c'est Bob Marley. Internationalement célèbre pour avoir chanté des tubes encore largement entonnés sur plusieurs générations. Jeudi 29 novembre, le style musical, né en Jamaïque, a été inscrit au patrimoine immatériel de l'Humanité.



L'organisme de l'Onu a souligné "la contribution" de cette musique jamaïcaine à la prise de conscience internationale "sur les questions d'injustice, de résistance, d'amour et d'humanité, et sa dimension à la fois 'cérébrale, socio-politique, sensuelle et spirituelle'".



"Si, à ses débuts, le reggae était la voix des communautés marginalisées, il est désormais joué et adopté par une importante partie de la population, tous groupes ethniques et religieux confondus", a ajouté l'Unesco.



Les savoir-faire liés du parfum de Grasse

Berceau de la parfumerie mondiale, Grasse, dans les Alpes-Maritimes, a obtenu mercredi 28 novembre l'inscription par l'Unesco de ses savoir-faire liés au parfum.



"C'est une grande réaction de bonheur après tant d'années de travail et de procédures", s'est félicité auprès de l'AFP le sénateur Les Républicains Jean-Pierre Leleux, maire honoraire de la ville qui avait fait le déplacement à l’Île Maurice où se réunissait le comité ad hoc de l'Unesco.



La ville de Grasse comptait notamment sur cette inscription pour mieux protéger ses champs de tubéreuses ou de jasmins. Depuis 70 ans, ils sont mis à mal par la pression foncière, la montée des produits synthétiques et la concurrence d'autres centres producteurs. Le label Unesco devrait favoriser la possibilité de bloquer des terrains au service des jeunes agriculteurs et encourager des sociétés de parfumerie à signer des contrats à long terme pour garantir aux horticulteurs de pouvoir vivre de leurs récoltes.

Depuis l'écriture de cet article, d'autres traditions culturelles ont également été admises par l'Unesco comme les crèches de Cracovie ou les tambourinades espagnoles.