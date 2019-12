publié le 03/12/2019 à 07:15

Miami en Floride. La mégalopole au plus de 460.000 habitants ne cesse de s'agrandir. Tous les jours de nouvelles tours sortent de terre et en quelques années seulement, la physionomie de la ville a profondément changé.

Ce développement effréné de l'urbanisation est d’ailleurs une hérésie car Miami est entourée d'eau, que ce soit par l'océan Atlantique ou les canaux. Certains jours, Miami devient une sorte de Venise des Caraïbes. À tel point que dans le quartier de Brickell, des pompes à eau et des vannes anti-marées ont été installées pour empêcher que les inondations, causées par les ouragans ou de simples averses, ne paralysent l'activité de ce quartier. Des installations essentielles qui ont coûté des millions de dollars.

Et en ces temps où le dérèglement climatique pousse des villes et des pays entiers à revoir leur mode de construction, Miami qui se trouve sur le chemin de passage des ouragans se développe et devient donc plus vulnérable.

Et ce changement, les habitants en sont conscients. "Je vous rassure, même quand on s’absente un mois on se dit : 'la ville a changé'", explique Arnaud Blachet, un expatrié français. "On a une centaine de tours qui n’existaient pas il y a quinze ans. Ce qu’on appelle aujourd’hui le quartier de Downtown, le centre-ville, c’était quatre tours, aujourd’hui c’est une cinquantaine de tours", ajoute-t-il.

"La Floride attire tous les capitaux sud-américains pour des besoins de stabilité, de protection. Si vous voulez, ça sert un peu de pays refuge comme la Suisse pouvait l’être à certains moments de l’existence", souligne Arnaud Blachet.

Et d'ajouter : "La population sud-américaine considère Miami comme son New York. Le rêve ultime de tous les cadres latino-américains c’est d’arriver à Miami et d'y faire fortune. Aujourd’hui, Miami c’est une ville qui est au minimum à 80% latino. Nous quand on est arrivés, c’était 50% latino."

D'une certaine manière on est un peu devenu la capitale de l'Amérique latine. Patrick Gruest, un expatrié français qui tient un restaurant à Miami





Pour compléter ce que disait Arnaud Blachet, un chiffre permet de vraiment comprendre l’importance de cet afflux de population, l’importance qu’a Miami, non seulement pour les États-Unis, mais pour toute cette zone Caraïbes et plus largement pour l’Amérique du Sud : un habitant sur deux du comté de Miami aujourd’hui est né à l’étranger.



"Tout a changé il y a 6-7 ans quand les hommes d’affaires du Venezuela, d’Argentine et maintenant du Brésil ont commencé à se rapatrier au Nord pour conserver leurs capitaux, qui étaient menacés dans leurs pays d’origine", explique Patrick Gruest, un expatrié français qui tient un restaurant à Miami.



"Ces gens-là sont venus s’installer ici, ils ont acheté de l’immobilier, donc le boom de l’immobilier que l’on voit à l’heure actuelle a été le résultat de leurs investissements, principalement en cash d’ailleurs. D’une certaine manière on est un peu devenu la capitale de l’Amérique latine", conclut-il.