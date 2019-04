publié le 10/04/2019 à 20:30

C'est une scène assez unique qu'est parvenu à filmer Patrick Clarke dimanche 7 avril. Alors qu'il voulait filmer le lever du soleil, cet habitant de Provincetown dans le Massachusetts (États-Unis) a capturé avec son drone d’incroyables images d'une baleine noire de l'Atlantique Nord. Une scène rare car c'est l'une des espèces les plus menacées au monde, on estime qu'il n'en reste que 411.



La vidéo montre une baleine noire nageant lentement dans les eux bleu-vert de la baie du Cap Cod, réputée pour être un endroit privilégié pour apercevoir des baleines. Chaque année, des centaines d'entre elles s'y réunissent entre avril et octobre. C'est là, qu'elles viennent se nourrir de plancton après leur voyage hivernal. Le 27 avril 2018, 137 baleines étaient venues se sustenter dans la baie, selon le centre d'étude côtière de Provincetown.

La vidéo de Patrick Clarke a été visionnée plus de 20.000 fois sur Instagram. qui a eu la chance de filmer une baleine noire a confié à 7News Boston être "heureux de mettre en lumière ces créatures magnifiques. J'espère que leur population va repartir à la hausse". À cause de sa lenteur, cette baleine est menacée par les collisions avec les bateaux et le piège des filets de pêche.

L'espèce est en danger selon l'union internationale pour la conservation de la nature. Malgré les mesures de protection mises en place dans les années 1930, la population de cette espèce n'a pas été relancée. L'année dernière 21 décès ont été confirmés par le centre d'étude côtière de Provincetown.