publié le 09/04/2019 à 16:31

Si vous êtes passés près de la tour Eiffel dans la nuit du 4 au 5 avril, vous avez sûrement assisté à l'oeuvre sauvage du street-artist John Hamon. Celui-ci a projeté sur la dame de fer une tête de licorne géante entre 1h30 et 3 heures du matin.



Une opération en collaboration avec la marque de cosmétique Merci Handy, en prévision de la journée de la licorne qui a lieu ce mardi 9 avril. Cette journée est née il y a 3 ans dans les pays anglo-saxons, mais elle est aujourd'hui devenue mondiale.

Il faut dire que depuis quelques années, la tendance est à la licorne. Que ce soit en imprimés sur les vêtements, en version maquillage avec des fards à paupière arc-en-ciel, ou en version cupcakes... Ces créatures féeriques s'invitent partout, pour les enfants et les adultes. Mais d'où vient ce succès ?

De l'Antiquité à la coque de téléphone

La licorne fait sa première apparition dans la célèbre série de tapisseries "La Dame à la Licorne", réalisée vers 1500 mais dont on ne connaît pas l'auteur. Cette tenture représente une femme, accompagnée d'une créature imaginaire : un cheval blanc à la barbichette de bouc, aux pieds fourchus et portant une corne sur la tête. Mais des mentions de cet animal avaient déjà été faites dans l'Antiquité, rappelle le Huffington Post. La licorne est alors symbole de pureté.



Mais plus récemment, l'image de la licorne a été modifiée pour convenir aux livres pour enfants : sa crinière a repris les couleurs de l'arc-en-ciel, et l'animal fait partie d'un univers pailleté aux couleurs vives. C'est ainsi que la figure de la licorne explose, car elle est très visuelle, colorée et avec une symbolique liée à l'enfance, l'innocence, la sérénité. Le cocktail idéal pour afficher de la joie sur les réseaux sociaux.

Il n'en faut pas plus pour que les marques s'en emparent : du frappuccino licorne chez Starbucks au pyjama-combinaison, en passant par les coques de téléphone. Les marques d'habillement ont aussi décliné l'imprimé licorne sous toutes ses formes, souvent en jouant sur la tendance de la confiance en soi, en partant du principe qu'être une licorne, c'est être unique. Un message prisé pour égayer un quotidien parfois morose.