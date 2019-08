Une énorme météorite aperçue dans le ciel méditerranéen

publié le 18/08/2019 à 06:05

Ça en a surpris plus d'un, de la Catalogne à la Sardaigne. Vendredi 17 août au soir, une énorme boule de feu a traversé le ciel et surpris les spectateurs espagnols et italiens. Un phénomène qui aurait pu être observé depuis les Pyrénées-Orientales, selon L'indépendant.

C'est aux alentours de 22h40 que la météorite a déchiré le ciel. De nombreuses personnes ont pu la photographier ou la filmer et ont posté sur les réseaux sociaux les images impressionnantes.

L'observatoire d'Ibiza a également pu capter le moment. Selon le quotidien local, qui reprend l'avis de spécialistes, la roche serait d'une taille historique, et devrait faire l'objet d'études approfondies.

De son côté, la Protection civile espagnole a fait état d'une cinquantaine d'appels d'habitants prévenant qu'une boule de feu était tombée du ciel.

Un 'bólido' estelar cruza el cielo de Ibiza / El Observatorio de Ibiza ha sido el único de España que ha grabado el fenómeno.

https://t.co/0tRSl0uJ4v

.@IbizaAstronomia @RedSpmn pic.twitter.com/XWXIhLgIhQ — Periódico de Ibiza (@periodicibiza) 17 août 2019