Tensions au Moyen-Orient après deux profanations du Coran autorisées en Suède

Une autorisation controversée, qui suscite à présent une onde de choc. Des manifestants sont descendus ce vendredi 21 juillet dans la rue en Irak, en Iran et au Liban pour dénoncer l'autorisation accordée par la Suède à des rassemblements organisés pour profaner le coran, sur fonds de tensions diplomatiques entre Stockholm et plusieurs pays musulmans, rapporte l'AFP.

Au total, deux rassemblements, lors desquels un exemplaire du livre saint a été brûlé devant un lieu de culte, ont été autorisés dernièrement par la Suède. Devant ces protestations, la diplomatie suédoise annonce avoir temporairement rapatrié à Stockholm les opérations et le personnel de son ambassade à Bagdad, incendiée la veille par des partisans de l'influent leader religieux irakien Moqtada Sadr.

C'est pour répondre à son appel que des centaines de personnes ont manifesté vendredi à Bagdad après la prière du vendredi, mais aussi dans la ville de Nassiriya et à Najaf, scandant "Non, non à la Suède", "Oui, oui au Coran", selon des photographes de l'AFP. Un drapeau américain a notamment été brûlé.

Salwan Momika, l'instigateur des deux évènements organisés pour profaner le Coran, est un réfugié irakien. Il avait incendié des pages du livre fin juin, avant de le piétiner et de le mettre en pièces jeudi 20 juillet à Stockholm.

