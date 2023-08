Irak : qu'est-ce que l'opération Chammal, au cours de laquelle deux soldats français ont perdu la vie ?

Un deuxième soldat français est mort en Irak, deux jours après le décès d'un de ses camarades dans un accident de la route. La victime nettoyait son arme quand un coup de feu est parti pendant un exercice en coopération avec les forces kurdes. Les deux hommes participaient à l'opération Chammal. En quoi consiste-t-elle exactement ?

Depuis neuf ans, cette opération antiterroriste a pour but de lutter contre Daech en freinant sa progression en Irak tout en aidant le pays à reprendre sa souveraineté sur les territoires perdus face aux djihadistes. La France y prend part au sein de la coopération internationale contre l'État islamique au Moyen-Orient.

Au total, 600 soldats français sont déployés entre la Syrie, l'Irak, la Jordanie et les Émirats Arabes Unis. Ils sont équipés d'une dizaine de rafales et d'une frégate. Leur rôle a été modifié depuis la chute de l'État islamique, ils sont devenus principalement formateurs des forces irakiennes, au combat comme à la lutte contre les engins explosifs. Une présence importante car des cellules de Daech sèment toujours la terreur dans plusieurs régions de Syrie et d'Irak.

