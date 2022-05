Un couple d'Indiens poursuit leur fils sans descendance

Sanjeev et Sadhana Prasad disent avoir épuisé leurs économies pour élever et éduquer leur fils, aujourd'hui pilote, et lui offrir un mariage somptueux. Ils veulent maintenant un petit-fils ou être remboursés de leurs investissements : "Mon fils est marié depuis six ans, mais ne prévoit toujours pas de bébé. Au moins, si nous avions un petit-enfant avec qui passer du temps, notre douleur deviendrait supportable". Ils ont même déposé une plainte déposée auprès d'un tribunal de Haridwar, la semaine dernière.

La compensation de 50 millions de roupies (615.000 euros) réclamée comprend le coût d'une réception de mariage dans un hôtel cinq étoiles, une voiture de luxe d'une valeur de 76.000 euros et le paiement de la lune de miel du couple à l'étranger.

Les parents ajoutent avoir déboursé 62.000 dollars pour que leur fils bénéficie d'une formation de pilote aux États-Unis, avant qu'il ne revienne en Inde sans emploi. Le couple rajoute : "Nous avons également dû contracter un prêt pour construire notre maison et nous traversons maintenant de nombreuses difficultés financières", déplore le couple dans sa plainte, "nous sommes également perturbés psychologiquement car nous vivons seuls".

Selon l'avocat du couple, la plainte sera examinée par un tribunal du nord de l'Inde le 17 mai.



