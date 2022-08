Un chamois momifié vieux de 500 ans découvert dans les Alpes autrichiennes

Les glaciers autrichiens, en déclin depuis plus de vingt ans, révèlent leur part de mystères. Un chamois momifié a été découvert grâce à ses cornes qui ressortaient de la glace à plus de 3.300 m d’altitude sur le Gepatschferner (deuxième plus grand glacier d'Autriche), par une équipe de glaciologues de l'Institut de recherche interdisciplinaire, rapporte National Geographic, le 16 août. Ce mammifère de moins d’un mètre de haut et âgé de 2 ans daterait d'environ 500 ans plus tôt.

Au regard de la rapidité de la fonte des glaces, les experts s'attendent à trouver dans la glace d'autres reliques du passé, tout aussi bien conservées, mais aussi des humains. Ces dernières années, des soldats de la bataille glaciale menée entre l’Italie et l’Autriche pendant la Première Guerre mondiale ont été retrouvés dans les Alpes.



Les 4.000 glaciers des Alpes reculent depuis 1850. Leur disparition est accélérée par le changement climatique. D’ici à 2100, la plupart d’entre eux auront perdu la majeure partie de leur glace, selon un rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (Giec).

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info