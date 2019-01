Un cadre canadien d'une compagnie minière enlevé au Burkina Faso

publié le 17/01/2019 à 03:25

Un Canadien, cadre d'une compagnie minière, a été enlevé mardi 15 janvier au soir par des hommes armés dans l'est du Burkina Faso, un pays en proie à des attaques jihadistes qui se multiplient.



Lors d'un raid, "un expatrié canadien a été enlevé dans la soirée du mardi 15 janvier, aux environs de 19h45 (locales et GMT), sur le site de Tiabangou, dans la commune de Mansila", a déclaré mercredi 16 janvier le ministre burkinabè de la Sécurité, Clément Sawadogo, confirmant des informations d'autres sources.

Selon une source minière, le responsable kidnappé est le vice-président de la société canadienne Progress Minerals, Kirk Woodman, géologue et responsable de l'exploration minière au Burkina Faso et en Côte d'Ivoire.

"Les agents qui travaillaient ont été assaillis par une dizaine d'hommes en armes qui ont regroupé le personnel. Ils ont fouillé le camp de base et enlevé certains matériels. Ils ont amené avec eux cet expatrié, arrivé au Burkina le 10 janvier", a détaillé le ministre.

Progress Minerals "procédait à des explorations" sur un site aurifère, a-t-il précisé.

Canadian kidnapped in Burkina Faso identified as Kirk Woodman https://t.co/toTV2hP2yI pic.twitter.com/APEEPOvpFy — CBC Canadian News (@CBCCanada) 16 janvier 2019

250 militaires et 8 hélicoptères

"Nous sommes en contact avec les autorités du Burkina Faso, qui sont très impliquées, ainsi que les agences canadiennes concernées, dans cette situation difficile", a assuré la ministre canadienne des Affaires étrangères, Chrystia Freeland. Le Canada dispose de 250 militaires et de huit hélicoptères déployés dans le nord du Mali voisin, dans le cadre de la mission des Nations unies dans ce pays (Minusma).



"Nous avons confiance et foi dans les autorités canadiennes pour ramener notre mari et père en toute sécurité à la maison. Nous avons l'espoir d'une résolution rapide de l'affaire", a déclaré la famille Woodman dans un communiqué transmis aux médias canadiens. Le directeur général de Progress Minerals, Adam Spencer, s'est refusé à tout commentaire.



Tiabongou est situé dans la province de Yagha, près des frontières du Mali et du Niger, dans une région en proie à des attaques jihadistes récurrentes. Kirk Woodman est la septième personne enlevée dans le pays depuis 2015.