Un boulanger anti mariage-gay devant la justice

publié le 27/06/2017 à 04:56

C'est une affaire prise très au sérieuse par la Cour suprême des États-Unis. Cette institution centrale a annoncé lundi qu'elle examinerait le cas d'un boulanger qui avait refusé de préparer un gâteau de mariage au motif que le couple était homosexuel et que cela heurtait ses convictions religieuses. Le pâtissier de cette boulangerie nommée Masterpiece Cakeshop aurait refusé la commande du couple affirmant qu'accepter de confectionner la pièce montée de ce mariage "serait déplaire à Dieu".



Ce dossier est considéré par les experts comme d'une portée spéciale car il oppose deux principes particulièrement importants aux yeux des Américains : la liberté confessionnelle et l'interdiction de la discrimination sexuelle. Dans cette affaire s'opposent la boulangerie et le Comité des droits civiques de l'État du Colorado. L'union américaine pour les libertés civiles (ACLU) a affirmé que "ce qui est en jeu est bien plus qu'un gâteau", ajoutant que "si un commerce se veut ouvert au public, alors il doit l'être pour tout le monde".