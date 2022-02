Face à une possible invasion russe, des civils prêts à se battre pour l'Ukraine ont rejoint les militaires.

38. Ukraine : faut-il se préparer à une guerre entre l'Ukraine et la Russie ?

Le sujet du jour. Ces derniers mois, la Russie a déployé plus de 100 000 hommes aux frontières ukrainiennes, de la Biélorussie à la mer Noire. Vladimir Poutine nie toute volonté d'agression, il affirme qu'il s'agit simplement d'assurer la sécurité de son pays. Emmanuel Macron doit s'entretenir avec lui ce jeudi 3 février. Vendredi dernier, les deux chefs d'État s'étaient entendus sur la "nécessité d'une désescalade".



Pourquoi on en parle ? De nombreux civils ukrainiens se préparent déjà au combat, certains s'entrainent au maniement des armes aux côtés des militaires. Des familles s'apprêtent à fuir, pour elles il n'est pas question de combat, mais de survie. À quoi ressemble la frontière Ukrainienne aujourd'hui ? Comment chaque camp se prépare-t-il face à la possibilité d'une guerre ? Comment interpréter les dernières manœuvres de l'OTAN en Estonie dans le contexte actuel ?



L'analyse. "Il y a des entraînements de civils ukrainiens tous les week-ends, ils sont en pleine croissance. On y croise des étudiants, des personnes âgées … Le sentiment national est devenu très fort en Ukraine", explique Julien Fautrat, reporter à RTL.

