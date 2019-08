Jack Dorsey, créateur et dirigeant de Twitter

et AFP

publié le 30/08/2019 à 23:35

Même les fondateurs peuvent se faire pirater sur Twitter. Le compte de Jack Dorsey, le patron du réseau social, a été attaqué par un ou des hackers ce vendredi 30 août. Des insultes contre les Noirs et des tweets faisant l'apologie d'Adolf Hitler sont apparus sur sa page peu avant 20 heures avant d'être rapidement supprimés.

"Nous sommes au courant que @jack a été piraté et nous enquêtons sur ce qui s'est passé", a tweeté l'entreprise. "Le compte est maintenant sécurisé, et il n'y a aucun signe que les systèmes de Twitter aient été compromis", a-t-elle ajouté. Les tweets piratés comportaient plusieurs hashtags apparemment utilisés dans d'autres précédents actes de piratages : #chucklingsquad et #ChucklingHela.

En juillet dernier, le compte de la police de Londres avait également été hacké et les mêmes hashtags étaient mentionnés sur les tweets détournés. La police avait suspecté un jeune homme, connu sous le pseudonyme de Cal ou @Cal86 qui serait résident aux États-Unis. La semaine dernière, le ou les mêmes pirates avaient attaqué le compte d'Etika, un célèbre Youtubeur, retrouvé mort dans une rivière à New-York le 25 juin dernier.