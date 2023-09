Turquie : une randonneuse française retrouvée dans un ravin

Après trois jours passés au fond d'un ravin, une randonneuse française a été retrouvée vivante, mais très affaiblie, dans la province de Tekirdag, à l'ouest d'Istanbul, ont rapporté lundi plusieurs médias turcs. La Française, âgée d'une soixantaine d'années, a été découverte au pied d'une falaise par des chasseurs, révèle l'agence de presse IHA. "J'ai entendu un miaulement de chat (..) Puis, nous avons crié dans sa direction et avons remarqué que quelqu'un agitait une bouteille en plastique. Nous avons vu une personne avec un casque de sécurité allongée sur le sol, affaiblie", témoigner l'un d'eux venu chasser dans la zone avec un ami.

La sexagénaire a été prise en charge par des secouristes turcs et transférée vers un hôpital de Tekirdag. Sur des images publiées par IHA, la Française apparaît très éprouvée, allongée à même le sol en position latérale de sécurité. Vêtue d'un short noir et équipée de chaussures de randonnée et d'un casque de protection, elle gémit pour demander à "boire" avant d'être transportée sur une civière, le cou ceint d'une minerve.

