Turquie : un enfant sauve un chiot d'un puits de pétrole

publié le 16/03/2020

Le courage n'a pas d'âge. En Turquie, un jeune enfant de 10 ans, Enes Taylan, s'est engouffré dans un puits de pétrole pour sauver un chiot, coincé et immobile. Les faits se sont déroulés dans la ville de Diyarbakir, au sud-est du pays et une vidéo des événement a été massivement partagée par les internautes sur les réseaux sociaux.

Comme le rapporte le média américain ABC News et le relaye Le Huffington Post, une équipe de secouristes dépêchée sur place a attrapé le jeune garçon par les chevilles et l'a soulevé au-dessus du puits afin qu’il puisse atteindre l’animal. Sur la vidéo, on le voit donc descendre dans l'édifice la tête la première avant de parvenir à récupérer le chiot et de le ramener à la surface.

Après avoir lui même averti les secouristes, Enes Taylan n'a pas hésité à descendre lorsqu'ils lui ont expliqué, du fait de leur taille, que c'était la seule manière possible de récupérer l'animal. Sur les dernières images de la vidéo, on peut d'ailleurs voir que le chiot se porte bien et que ses jours ne semblent pas en danger.

Dramatic footage captures the moment a 10-year-old boy rescued a puppy that got stuck in an oil well in Turkey. https://t.co/JjeB9aZ0Cb pic.twitter.com/Nt9SLppfvs — ABC News (@ABC) March 13, 2020