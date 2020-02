Dunkerque : à 21 ans, elle devient la championne du monde du cri de la mouette

publié le 23/02/2020 à 23:30

C'est un titre mondial remporté à la force de ses cordes vocales. Ce dimanche 23 février se déroulait la huitième édition du championnat du monde du cri de la mouette à Dunkerque, dans le Nord. Cette année, c'est la Dunkerquoise Violette Roussel, 21 ans, qui a remporté les faveurs du jury et de "l'applaudimouette". Elle devient ainsi la championne du monde 2020 du cri de la mouette et succède à Justine Joseph, la tenante du titre.



Comme le rapporte La Voix du Nord, elle devance le Lillois Kilian Bigogne, et la décuple championne du monde du décorticage de crevettes grises, la Leffrinckouckoise Nicole Vanzinghel. Organisé dans le cadre de la bande des pêcheurs de Dunkerque, le championnat du monde du cri de la mouette a rassemblé quinze compétiteurs triés sur le volet cette année.



"Les prétendants devaient nous envoyer une vidéo de leur cri sur notre page Facebook. À partir de là, nous en avons sélectionné quinze", explique Franck Miélot, secrétaire de l’association CMCM (championnat du monde du cri de la mouette). Un succès puisque les organisateurs ont reçu 98 candidatures. Si Kilian Bigogne, le vice-champion du monde 2020, a impressionné les organisateurs avec son court-métrage de 2 minutes sur son cri, c'est la jeune Violette Roussel qui s'est largement imposée à "l'applaudimouette".

Pas besoin de préparation spéciale pour la championne, le cri de la mouette est inné chez la jeune femme. "Si je me suis entraînée ? Non, car le cri de la mouette, chez moi, c’est un don !", a expliqué la lauréate 2020 au quotidien régional. La jeune femme vient d’obtenir à 21 ans son diplôme de pédicure-podologue et se réjouit d'avoir remporté ce titre : "Je ne suis pas du genre à espérer gagner et là, je suis trop contente !"