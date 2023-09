Turquie : sauvetage d'un spéléologue blessé, après neuf jours dans un gouffre

C'est une excursion qui aurait pu lui coûter la vie. En pleine excursion dans les grottes de Morca, situées dans le sud de la Turquie, Mark Dickey, un spéléologue américain, est tombé sévèrement malade le 2 septembre. À plus de 1.000 mètres de profondeur, le spécialiste a souffert d'une hémorragie abdominale qui aurait pu lui être fatale.

D'après l'équipe de secouristes dépêchée pour remonter le spéléologue, l'opération de sauvetage figure désormais parmi les plus vastes et difficiles jamais réalisées. La troisième grotte la plus profonde de Turquie, atteignant les 1.300 mètres de profondeur, n'a pas facilité la tache des 200 explorateurs et médecins mobilisés pour sauver Mark Dickey.

Après lui avoir administré des transfusions de sang, les secouristes l'ont prudemment hissé jusqu'à la surface, se relayant pour tirer les cordes attachées à la civière. "Nous félicitons tous ceux qui ont apporté leur contribution", a déclaré la Fédération turque de spéléologie.



Une "réaction rapide"

Selon les autorités, l'état de santé de Mark Dickey s'est régulièrement amélioré depuis quelques jours. "Il est en bonne santé en général. Il continue d'être alimenté avec des liquides", avait déclaré à la presse dimanche 10 septembre en fin de journée Cenk Yildiz, chef de l'antenne locale du service d'intervention d'urgence turc.

"Nous avons résolu ses problèmes d'hémorragie gastrique avec du plasma et du sérum", a-t-il expliqué. Dans une vidéo, l'Américain a remercié le gouvernement turc pour son aide, affirmant que sa "réaction rapide" lui avait "sauvé la vie".



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info