publié le 02/12/2019 à 04:13

Au moins 24 jeunes adultes ont été tués dimanche 1er décembre dans un accident de bus qui a également fait 18 blessés, dans le nord-ouest de la Tunisie. La région est prisée pour ses montagnes mais où les infrastructures sont jugées déficientes. Toutes les victimes sont de nationalité tunisienne.

Les circonstances exactes ne sont pas encore connues, mais les premières images de l'accident et son lourd bilan ont suscité l'effroi et des critiques sur les réseaux sociaux à l'égard du gouvernement.

En provenance de Tunis et à destination d'Aïn Draham, le bus appartenant à une agence de voyage locale est sorti de la route dans la région d'Aïn Snoussi, a indiqué le ministère de l'Intérieur. Les victimes, qui sont toutes de nationalité tunisienne, ont entre 20 et 30 ans.

Au total, 43 personnes se trouvaient à bord du bus, qui est "tombé dans un ravin après avoir franchi une barrière en fer", selon un communiqué du ministère de l'Intérieur publié sur sa page Facebook. L'ensemble des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de la zone.

Fauteuils et affaires éparpillés

Des images de l'accident ont été publiées sur des sites internet de radios privées et ont aussi été largement partagées sur les réseaux sociaux. Elles montrent des cadavres jonchant le sol et un bus déchiqueté. Sur d'autres, on voit des corps de jeunes portant vêtements de sports et baskets.

En milieu d'après-midi, sur place, on pouvait voir des fauteuils de l'autobus éparpillés, et des affaires dans le lit d'une petite rivière située en contre-bas. La police technique sont à l'oeuvre sur les lieux de l'accident.

