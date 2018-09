Trump veut construire un "mur anti-migrants" dans le Sahara

publié le 20/09/2018 à 15:35

Il n'est pas avare en conseils. Donald Trump a suggéré au gouvernement espagnol de construire un "mur anti-migrants" le long du Sahara pour contenir le flux de migrants africains. Selon le ministre des Affaires étrangères Josep Borell, l'idée a été accueillie avec scepticisme par les diplomates espagnols, qui ont rappelé que le Sahara mesure environ 4.800 km d'est en ouest.



Des objections que le chef de la Maison Blanche a balayées, affirmant que les limites du désert n'étaient "pas plus grandes" que celles que la frontière américano-mexicaine. Promesse de campagne emblématique, le "grand mur" de Donald Trump a essuyé de nombreuses déconvenues. En janvier, le président américain avait même envisagé d'ouvrir une voie d'accès à la citoyenneté pour 1,8 million de clandestins en échange d'un financement de 25 milliards de dollars.

380.000 arrivées de migrants en Espagne

Un échec que Josep Borrell n'a pas hésité à pointer du doigt. "Fermer les ports n'est pas une solution et construire un mur le long du Sahara, comme me le suggérait récemment le président Trump, n'est pas non plus une solution", a-t-il déclaré lors d'un déjeuner public organisé mardi 18 septembre à Madrid.



L'Espagne est actuellement la première porte d'entrée pour l'immigration clandestine en Europe, selon l'OIM, avec plus de 380 000 arrivées par terre et par mer depuis le début de l'année. Elle dispose sur le continent africain de deux clôtures hautes de 6 mètres barrant l'accès à ses micro-territoires de Ceuta et Melilla, enclavés dans le nord du Maroc.