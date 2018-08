publié le 24/08/2018 à 07:27

Une semaine après leur sauvetage en mer, 150 migrants sont toujours bloqués dans un port de Sicile, en Italie. Si 27 mineurs non accompagnés ont été autorisés à retrouver la terre ferme, le gouvernement refuse de laisser les autres entrer sur son territoire.



Le ministre de l'Intérieur italien Matteo Salvini veut désormais appliquer la politique australienne, dite "No Way". "Ces migrants sont tous des illégaux, déclare-t-il. Mon but n'est pas la relocalisation en Europe, mais qu'aucun migrant qui arrive par bateau ne foule le sol de l'Europe."

En attendant, bloqués sur le navire des garde-côtes italiens, les migrants vivent dans des conditions chaotiques. Pas de toilettes ni de douches à bord, et la transmission de maladies : presque tous ont contracté la gale. Une réunion doit se tenir à Bruxelles ce vendredi 24 août pour tenter d'avancer sur le dossier de la répartition des migrants.