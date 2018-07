Trump et Juncker désamorcent la crise entre Washington et Bruxelles

Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker et le président américain Donald Trump, dans les jardins de la Maison Blanche le 25 juillet 2018

publié le 26/07/2018 à 04:30

Donald Trump et le chef de l'exécutif européen Jean-Claude Juncker ont désamorcé mercredi 25 juillet la crise née des tarifs douaniers imposés par les États-Unis, annonçant une série de décisions dans l'agriculture, l'industrie et l'énergie dont la portée exacte reste cependant à confirmer.



Selon une source européenne, aucun nouveau tarif douanier ne sera imposé sur les importations de voitures européennes aux États-Unis, un dossier particulièrement sensible pour l'Allemagne.

Parlant d'un "grand jour" pour le libre-échange, le président américain a évoqué, depuis les jardins de la Maison Blanche, une "nouvelle phase" dans les relations entre Washington et Bruxelles après des mois de mises en garde et de menaces des deux côtés de l'Atlantique.

Mettant en avant leur volonté commune d'aller, à terme, vers la suppression totale des tarifs douaniers dans leurs échanges industriels, exception faite du secteur automobile, il a assuré que l'Union européenne allait commencer "presque immédiatement" à acheter "beaucoup de soja" aux producteurs américains. Il a par ailleurs promis de revoir la question des tarifs douaniers américains sur l'acier et l'aluminium européen, qui avait mis le feu aux poudres.

Le ministre allemand de l'Économie, Peter Altmaier, a immédiatement salué sur Twitter cette "percée" qui "peut éviter une guerre commerciale et sauver des millions d'emplois". "L'économie mondiale tire avantage lorsque les pays s'engagent de manière constructive à résoudre leurs désaccords commerciaux sans avoir recours à des mesures exceptionnelles", a pour sa part réagi Christine Lagarde, directrice générale du Fonds monétaire international (FMI) qui met en garde depuis des mois contre le protectionnisme, qui peut faire dérailler la croissance mondiale.



"Nous sommes parvenus à un accord aujourd'hui", a de son côté assuré Jean-Claude Juncker, qui a souligné la volonté de l'UE d'augmenter ses importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en provenance des États-Unis afin de diversifier ses approvisionnements en énergie.