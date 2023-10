Transavia : les passagers d'un vol Charm el-Cheikh-Paris bloqués en Égypte après un incident mécanique

Le retour en France ne s'est pas du tout passé comme prévu pour plusieurs dizaines de passagers d'un vol de la compagnie Transavia reliant Charm el-Cheikh en Égypte à Paris samedi 7 octobre. Un porte-parole de la compagnie a expliqué à l'AFP que peu de temps après le décollage, "une alarme concernant le système de lubrification d'un des moteurs s'est manifestée", obligeant l'appareil à revenir se poser à l'aéroport de Charm el-Cheikh. "Cette procédure a été appliquée en toute sécurité pour les passagers et l'équipage", précise la compagnie.

Une fois de retour à l'aéroport d'origine, le casse-tête a commencé pour les passagers. Christophe Bastiani, l'un d'entre eux, explique à l'AFP que la centaine de personnes à bord de ce Boeing 737 était très éprouvée. Ils ont été hébergés une nuit sur place, rapporte-t-il, expliquant que la compagnie n'a pu prendre en charge que ceux faisant partie d'un vol directement pris par le passager (sans passer par une agence de voyage). Il explique également à l'AFP qu'entre 60 et 70 passagers, "ont dû se débrouiller", qu'une quinzaine "sont rentrés par leurs propres moyens" en France, en prenant des vols avec escale, et certains ont dû "se sont loger à leurs frais".

Le porte-parole de Transavia a de son côté indiqué que "les passagers ayant réservé directement leur billet ont été informés directement et régulièrement par SMS et e-mail. Un nouveau vol leur a été proposé soit le 11 octobre soit le 14 octobre avec une prise en charge des frais engagés jusqu'à leur date de départ. Les passagers ayant trouvé eux-mêmes une solution de rapatriement se verront rembourser leur billet et la prise en charge de leurs frais jusqu'à la date de leur départ sur présentation d'un justificatif".

