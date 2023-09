INVITÉE RTL - Taxe sur les aéroports : "On tire une balle dans le pied des compagnies françaises", selon la DG d'Air France

Alors que la transition écologique est plus que jamais un sujet d'actualité, le secteur de l'aviation est pointé du doigt. Air France a passé une grosse commande à Airbus : 50 A350, des avions long-courriers. "Chaque Airbus 350 qui rentre dans notre flotte, c'est 25% de CO2 émis en moins, c'est le premier levier de notre décarbonation", affirme Anne Rigail, directrice générale d'Air France, invitée de RTL ce jeudi 28 septembre. Décarboner l'aviation, "c'est absolument essentiel, c'est crucial", assure-t-elle.

Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro, M6, Jean-Marc Jancovici, spécialiste énergies et climat, a expliqué que si on voulait tenir nos engagements en matière de réduction de nos émissions de CO2, il faudrait réduire à 4 le nombre de voyages en avion par personne au cours d’une vie. "C'est un raisonnement qui se limite aux frontières de l'hexagone. Nous, on est dans une concurrence mondiale. Le sujet, il faut l'englober avec une vision mondiale. Notre crédo, c'est de donner le ton sur comment on décarbone un transport aérien, qui pour la plupart est émis à l'extérieur de la France", affirme Anne Rigail.

Le gouvernement a finalement renoncé à augmenter la taxe sur les billets d’avion. Ce sont les aéroports qui devront être mis à contribution pour financer le transport ferroviaire. ADP (Aéroports de Paris) a prévenu qu'il allait répercuter cela sur les compagnies aériennes. "Ce n'est pas du tout une bonne nouvelle. Une compagnie comme Air France paie 3 milliards de taxes et impôts par an. Dans ce projet de loi, seuls les gros aéroports seront concernés, sur lesquels Air France, mais aussi l'ensemble des compagnies françaises opèrent majoritairement", dit-elle, affirmant qu'on "tire une balle dans le pied des compagnies françaises".