publié le 26/02/2019 à 07:18

Cécilia était arrivée sur les plages de sable fin de Pucket. Mais ce matin du 30 janvier dernier, les vacances virent au cauchemar. "Je me fais arrêter en scooter lorsque je partais à la plage avec mon copain et ma famille. Ces policiers m'ont littéralement arraché la cigarette des mains. Dans un premier temps, ils m'ont demandé un peu plus de 1.100 euros en baht (la monnaie thaïlandaise) pour que je puisse repartir. Sauf que j'ai refusé".



Et là c'est l'engrenage. Les parents doivent verser près de 3.000 euros pour une libération de leur fille sous caution. Et avant le procès, ils vont être obligés "d'arroser" à tous les étages pour accélérer la procédure, 8.000 euros en tout.

"Les avocats, les juges, la police, l'administration, un petit peu tout le monde pour que ça soit vraiment accéléré". Cécilia est alors condamnée à... 23 euros d'amende. Mais le calvaire ne s'arrête pas là car elle doit ensuite faire face à une mesure d'expulsion. Passage alors obligé par la capitale Bangkok et par la case prison pendant 4 longs jours.

"C'était un enfer. Dormir par terre. C'était du riz en permanence avec des carcasses de poulet. On se lavait dans des grands seaux d'eau sans aucune intimité. Et on était plus d'une soixantaine de femmes à dormir dans 70m², les unes sur les autres". Aujourd'hui, Cécilia prévient : faites attention quand vous allez à l'étranger, renseignez-vous avant sur les éventuelles interdictions et surtout restez vigilants.