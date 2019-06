Thaïlande : transpercé par une défense d'éléphant, un agriculteur décède

et AFP

publié le 20/06/2019 à 18:12

La déforestation pousse de plus en plus les éléphants à cohabiter avec l'homme, ce qui engendre parfois des incidents avec les populations locales. En Thaïlande, un agriculteur a été tué dans un parc national de l'Est du pays, transpercé par une défense d'éléphant, a appris ce jeudi 20 juin l'AFP auprès de la police.

Trois éléphants sauvages, à la recherche de nourriture, ont repéré cet homme âgé de 26 ans et son épouse. Le couple était alors en train de dormir sous une tente. "Ils ont commencé à démolir la tente", a raconté le capitaine Chalit Sudachan, policier dans la province de Buriram.

Tandis que sa femme se cachait sous un camion qui se trouvait à proximité, l'homme a tenté de prendre la fuite. C'est à ce moment là qu'il a reçu un coup de défense qui l'a transpercé juste en dessous de la poitrine.

Les éléphants sont l'emblème de la Thaïlande. 2.700 vivent encore à l'état sauvage dans certaines parties du royaume, contre plus de 100.000 en 1850.