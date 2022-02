Thaïlande : il faudra porter un masque même lors des ébats sexuels

Ce ne sera pas une Saint-Valentin comme les autres pour les amoureux thaïlandais, en raison de l'épidémie. Les autorités sanitaires ont donné leurs consignes et celles-ci sont pour le moins détaillées. Lors des ébats sexuels, les couples devront porter un masque.

Le directeur du Bureau de la santé reproductive Bunyarit Sukrat a expliqué à l'AFP : "Le Covid n'est pas une maladie sexuellement transmissible, mais on peut attraper le Covid en respirant de façon rapprochée ou en échangeant de la salive." Pour limiter le plus les risques, il recommande également de passer un test antigénique pour éviter toute contamination.

Les conseils vont encore plus loin. Les amoureux sont priés d'éviter "les positions sexuelles en face à face et les baisers profonds, et d'utiliser un contraceptif s'ils veulent éviter une grossesse non désirée", a-t-il ajouté.

Les autorités craignent une augmentation des contaminations lors ce 14 février car la Saint-Valentin est une fête populaire dans le pays. De nombreux couples attendent ce jour pour se marier car il est considéré comme un jour de bon augure.