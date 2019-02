publié le 21/02/2019 à 07:06

Depuis trois ans, Christopher Paul Hasson, 49 ans est lieutenant des garde-côtes et travaille au siège de cette branche des forces armées, à Washington. Il a été arrêté ce vendredi 16 février pour possession illégale d’armes. Ce militaire en possédait une quinzaine, des fusils d’assaut, des carabines, des pistolets et un millier de munitions qu’il conservait dans son appartement.



Les procureurs disent que ce n’est que la partie émergée de l’iceberg puisque le lieutenant Hasson voulait "tuer des innocents à une échelle rarement vue" aux Etats Unis. Dans la mémoire de son ordinateur, les enquêteurs ont retrouvé des phrases notées ces dernières semaines comme "guerre civile si Trump est destitué" ou "les élus du Congrès habitent à Washington". Il a également cherché sur son moteur de recherche si les juges de la Cour Suprême étaient protégés par le Secret Service.

Le FBI a aussi retrouvé une liste de personnalités qu’il voulait abattre et qu'il surnomme les "traîtres ". Sur cette liste, les deux chefs des démocrates de la Chambre des représentants et du Sénat, et d’autres élus démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, la plus jeune du Congrès, élue récemment, très à gauche, qui fait beaucoup parler d’elle.On y trouve également une autre élue démocrate musulmane, une autre noire, le sénateur Blumenthal, désigné comme "Sénateur Blumen juif" mais aussi plusieurs journalistes et présentateurs célèbres des chaines d’informations MSNBC et CNN.

Selon les documents rendus publics par la justice, il consulte beaucoup de sites néo nazis, fascistes, pro-russes. C’est comme cela d’ailleurs qu’il a été repéré, parce qu’il consultait ces sites sur son ordinateur de travail. Le lieutenant Hasson envisageait des attaques biologiques en ciblant les réserves de nourritures. Il comparait les mérites d’une attaque à la bombe ou de tirs de snipers. Il y a aussi beaucoup de références à "la patrie blanche", il se définit comme un nationaliste blanc.