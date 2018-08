Crédit : Handout / FEDERATION FOR DEFENSE OF DEMOCRACIES / AFP

06/08/2018

Qui se ressemble s'assemble. D’après The Guardian, deux familles spécialisées dans le terrorisme islamiste se sont unies par les liens sacrés du mariage. Il s'agit de Hamza Ben Laden, fils d'Oussama Ben Laden, leader historique d'al-Qaïda et commanditaire du 11 septembre 2001 - tué en 2011 - et de la fille d'un de ses exécutants, Mohammed Atta, pilote du premier avion qui s'est écrasé sur une des tours du World Trade Center à New York.



C'est en tout cas ce qu'ont rapporté deux demi-frères de Hamza Ben Laden, Ahmad et Hassan al-Attas, au journal britannique, lors d'un entretien avec la mère du terroriste le plus tristement célèbre du siècle.

Selon Romain Caillet, auteur de l'ouvrage Le Combat vous a été prescrit, joint par RTL.fr, cette union est "plausible surtout que le fils de Ben Laden peut avoir plusieurs femmes", comme son père en avait lui-même. Le spécialiste précise tout de même qu'il n'a pas "trouvé de sources jihadistes" à propos de cette information pour nous la confirmer.

D'autre part, d'après ses deux demi-frères, Hamza Ben Laden aurait pour projet de venger la mort de son père, abattu par les forces américaines le 2 mai 2011. Une menace qu'il avait déjà formulée en 2016 : "Nous allons continuer à vous frapper et à vous viser dans votre pays et à l'étranger en représailles à votre oppression des peuples de Palestine, d'Afghanistan, de Syrie, d'Irak, du Yémen, de Somalie et des autres terres musulmanes qui n'y ont pas survécu".